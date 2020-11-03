TROUVER представляет беспроводной пылесос Solo 10 в России

МОСКВА, 3 ноября. /PRNewswire/. Компания TROUVER, новый молодой бренд экологической цепи Xiaomi, нацеленной на обеспечение производительности, передового дизайна и качества, объявляет о появлении на российском рынке в рамках шопинг-фестиваля Double 11 этого года своего легкого и мощного беспроводного пылесоса Solo 10. Российские покупатели смогут приобрести изделие, посетив флагманский интернет-магазин TROUVER на сайте AliExpress — глобальной онлайн-платформы для розничных продаж, принадлежащей компании Alibaba Group. Благодаря высокой мощности всасывания и длительному времени работы от аккумулятора выполненный в элегантном минималистическом стиле пылесос TROUVER Solo 10 представляет собой простое и недорогое решение, которое отличается превосходными эксплуатационными характеристиками и подходит для обработки большинства типов поверхностей в доме.

Мощный пылесос — эффективное решение для уборки

Модель TROUVER Solo 10 с питанием от аккумулятора обеспечивает производительность, успешно конкурирующую с большинством традиционных проводных пылесосов. Она уверенно заняла свое лидирующее положение в отрасли благодаря электродвигателю AERO 3.0 с управлением от цифрового привода, способному обеспечивать давление всасывания 18 000 Па при скорости вращения до 80 000 об/мин с поддержанием высокого уровня энергетического КПД. Помимо своей надежности это устройство отличается 6-элементной аккумуляторной батареей высокой емкости (2000 мА·ч), гарантирующей непрерывную работу при полной мощности всасывания в течение 48 минут без подзарядки.

TROUVER Solo 10 — это результат совместной работы инженеров аэрокосмической отрасли и дизайнеров со всего мира, направленной на достижение большего баланса между эффективностью, функциональностью и эстетичностью для удовлетворения бытовых потребностей. Для оптимизации срока службы батареи пылесос Solo 10 позволяет производить очистку различных поверхностей в трех режимах питания. Кроме того, данное устройство может без труда трансформироваться в ручной или вертикальный пылесос и оснащается целым рядом принадлежностей для облегчения очистки различных поверхностей, включая щетку для тканых материалов и щелевую насадку.

TROUVER продолжает совершенствовать функционал и дизайн устройств, стремясь сделать уборку дома максимально удобной. Встроенный цветной экран пылесоса показывает оставшееся время работы, выбранный режим питания и отчет об ошибках. При весе всего 1,4 кг данное устройство легко управляется одной рукой. Еще одной ключевой особенностью является бесконтактное удаление пыли из контейнера одним щелчком, что позволяет пользователям избежать проблем, связанных со снятием и очисткой контейнера после уборки дома.

"Компактное, но вместе с тем мощное устройство TROUVER Solo 10 является еще одним смелым дополнением к ассортименту изделий нашего бренда — инновационным решением для уборки жилых помещений, отличающимся своей эстетической привлекательностью без ущерба для производительности и удобства использования, ― отметил президент компании TROUVER Вайшен Чжан (Weisheng Zhang). ― Выход этого устройства на российский рынок также означает для нас новую веху в обеспечении наивысшего качества очистки для клиентов со всего мира, поскольку в будущем мы планируем представить и другие инновационные решения на мировых рынках", ― добавил он.

Пылесос TROUVER, выбранный Гильдией британских дворецких (British Butler's Guild), является одним из лидеров в своем классе, который удовлетворяет самым строгим требованиям к уборке и входит в ассортимент цепи поставок компании Xiaomi наряду с другими мощными технологическими продуктами, предназначенными для клиентов нового поколения. Запатентованная технология авиационного уровня‌, разработанная научно-исследовательским подразделением, состоящим из 300 инженеров по аэрокосмическим материалам и технологиям, применяется компанией TROUVER в различных областях, включая высокоэффективные электродвигатели, робототехнику, аэродинамику, средства шумоподавления и пр.

Розничная цена пылесоса Solo 10 составит 212,49 долл. США (16 748,63 рублей), а в рамках фестиваля Double 11 покупатели смогут приобрести его по эксклюзивной цене 139,99 долл. США (11 389,07 рублей). Более подробная информация о пылесосе Solo 10 марки TROUVER представлена на сайте AliExpress по адресу: www.aliexpress.com/item/1005001619574182.html

О бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке матрицы цепей поставок, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1325896/TROUVER___________________________________Solo_10.jpg