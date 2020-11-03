Предприятие Татарстана передаст оборудование для борьбы с COVID-19 в городскую больницу

ТАСС, 3 ноября. "Нижнекамскнефтехим" 10 ноября передаст оборудование и материалы на сумму порядка 20 млн рублей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице (НЦРМБ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Наше предприятие передаст медикам два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвесный полостной датчик УЗИ для сканирования легких. А также редукторы для кислородных баллонов, баллоны для медицинских газов для насыщения кислородом пациентов, заболевших коронавирусом", − рассказал Айрат Сафин, генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим".

Как отметил спикер, кроме этого, для больницы закупили шесть аппаратов ЭКГ, 5 ультрафиолетовых бактерицидных облучателей–рециркуляторов, питательные зонды для отделения реанимации и интенсивной терапии, а также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры, маски для неинвазивной вентиляции и другие материалы.

Как напомнили в пресс-службе предприятия, в мае "Нижнекамскнефтехим" передал НЦРМБ оборудование и материалы на сумму порядка 8 миллионов рублей. Кроме этого, более 71 тысячи защитных масок были переданы коллективу НЦРМБ и свыше 200 тысяч в различные медицинские, общественные, оздоровительные и спортивные организации, тем, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Все маски были выпущены на производственной линии дочерней компании "Полиматиз".

Кроме того, "Нижнекамскнефтехим" организовал для врачей, борющихся с коронавирусом, в период с апреля по июнь полноценный отдых на базе своего ведомственного детского оздоровительного лагеря "Юность".