BIRKENSTOCK ускорит вывод изделий на рынок с Centric PLM™

КЭМПБЕЛЛ, Калифорния, 5 ноября. /PRNewswire/. Глобальный бренд образа жизни BIRKENSTOCK сделал выбор в пользу решения Centric PLM и находится на пути дальнейшей рационализации процессов разработки продуктов, сокращения времени вывода изделий на рынок и взаимодействия между командами. Centric Software предоставляет самые инновационные корпоративные решения для компаний в индустрии моды, розничной торговли, обуви, товаров для активного отдыха, предметов роскоши, товаров народного потребления и домашнего декора для достижения стратегических и операционных целей цифровой трансформации.

BIRKENSTOCK - всемирно известный бренд образа жизни и крупнейший работодатель немецкой обувной индустрии, насчитывающий около 4300 сотрудников по всему миру, а его наследие берет свое начало еще в 1774 году. Продавая обувь в более чем 100 странах по всему миру, компания фокусирует основное внимание на качестве, функциональности и комфорте в категориях обуви, спальных систем и натуральной косметики. BIRKENSTOCK - это традиционный семейный бизнес в шестом поколении, базирующийся в основном в Германии, а также собственные офисы продаж в США и Канаде, в Бразилии, Китае, Гонконге, Японии, Индии, Дании, Польше, Испании. Швейцария Великобритания и Дубае.

Благодаря резкому росту в последние годы, BIRKENSTOCK теперь пользуется возможностью внедрить инновационное IT-решение, созданное с целью поддержи всего процесса создания продукта. Фантастический рост BIRKENSTOCK помог выявить растущую потребность в повышении эффективности повседневных бизнес-процессов. Это IT -решение позволит команде по созданию продукта лучше сосредоточиться на ключевых областях бизнеса и уделять больше времени конечным потребителям и их потребностям, что крайне ценно для компании.

После внедрения решения Centric PLM BIRKENSTOCK получит все преимущества полностью централизованной базы данных. Имея единый источник актуальных и достоверных данных, компания сможет стандартизировать весь процесс разработки продукта - от первоначальной концепции до массового производства.

Наличие единой общедоступной системы, также приведет к повышению качества данных, особенно основных данных продукта, во всех подразделениях по продукту. Благодаря оптимизированным рабочим процессам департамент по созданию продуктов BIRKENSTOCK сможет устранять задачи, не создающие добавленной стоимости, и больше сосредотачивать свою энергию на инновациях и творческих процессах.

Причины выбора решения Centric Footwear PLM для индустрии обуви были обусловлены гибкостью конфигурации. После того, как команда по внедрению провела практические воркшопы, посвященные таким критериям, как "функциональное покрытие", "удобство для пользователя" и "опыт индустрии и предыстория", у BIRKENSTOCK появилось понимание, что интуитивно понятные готовые функции Centric обеспечат хорошую основу для более короткого времени внедрения по сравнению с решениями других поставщиков программного обеспечения. Ориентированный на рынок, гибкий и масштабируемый подход Centric дает командам BIRKENSTOCK уверенность в том, что при необходимости можно будет разработать больше функций и модулей с учетом передового опыта в индустрии моды и потребительских товаров.

"Приятно видеть, что BIRKENSTOCK выбирает Centric, - говорит Крис Гроувс, президент и генеральный директор Centric Software. "Компания имеет богатую историю и фокусируется на том, чтобы делать жизнь своих клиентов проще и лучше; это этика, которую мы разделяем. Мы с нетерпением ждем возможности помочь этому легендарному бренду расширить свое глобальное присутствие".

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