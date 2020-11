ZTE и Analysys Mason выпустили Белую книгу о SuperDSS

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 10 ноября. /PRNewswire/. Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технических решений для мобильного Интернета, опубликовала Белую книгу под названием "Операторы могут использовать SuperDSS для ускорения развертывания своих сетей 5G" ("Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments"). ZTE обратилась за независимой экспертной консультацией в фирму Analysys Mason, одному из мировых лидеров в сфере консалтинговых услуг по управлению телекоммуникациями, ИТ и СМИ.

В этом документе рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются операторы в процессе развертывания сетей 5G, и приводятся сценарии применения SuperDSS. Кроме того, в нем изложены рекомендации по быстрому развертыванию сетей 5G, обеспечению качества функционирования традиционных голосовых сервисов, упрощению процедур эксплуатации и технического обслуживания и сокращению ССВ в целях стимулирования операторов к развертыванию сетей 5G и анализа новых рыночных возможностей.

В феврале 2020 года компания ZTE представила SuperDSS — первую в отрасли технологию динамического распределения спектра Tri-RAT для сетей 2G, 3G, 4G и 5G. Эта технология не только обеспечивает динамическое распределение на уровне 4G/5G, но и охватывает устаревшие стандарты 2G и 3G, помогая операторам мобильных сетей осуществлять развертывание сетей 5G с использованием существующего спектра при сохранении традиционных сервисов.

"Благодаря своей приверженности инновациям в области распределения спектра компания ZTE накопила богатый опыт динамического распределения спектра между несколькими технологиями радиодоступа (RAT), включая GSM/UMTS/LTE/NB-IoT и NR, — заявил вице-президент ZTE Бай Яньминь (Bai Yanmin). — SuperDSS обеспечивает операторам повышение гибкости при быстром и эффективном развертывании сетей 5G. За счет использования искусственного интеллекта и больших данных SuperDSS позволит операторам создавать более интеллектуальные и эффективно функционирующие сети".

Ниже приводится ссылка для ознакомления с информационным документом "Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments":

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011041635.pdf

Компания ZTE разрабатывает и поставляет передовые телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, различных компаний и государственного сектора. Компания неустанно стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.

