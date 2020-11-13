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Дом народов России проведет семинары на тему лучших практик в сфере национальной политики

Программа мероприятия направлена на ретрансляцию успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения
Описание
© ФГБУ "Дом народов России"

Москва, 13 ноября. Одиннадцатого ноября ФГБУ "Дом народов России" запускает серию семинаров и вебинаров на тему: "Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики".

Цикл мероприятий необходим для того, чтобы в России были выработаны единые стандарты работы с социальными проектами, а граждане могли перенять опыт успешных практик.

"Мы проанализировали текущий уровень реализации социальных практик и пришли к единому мнению – необходимо выработать единый стандарт подготовки и проведения подобных проектов, для получения большей отдачи от них", - поделился впечатлениями директор Дома народов России Андрей Николаевич Березин.

В конце мероприятия представители ФГБУ "Дом народов России" подведут итоги и отберут лучшие практики в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для их дальнейшего тиражирования.

В качестве экспертов на мероприятиях выступят:

  • Березин Андрей Николаевич, директор ФГБУ "Дом народов России",
  • Буранова Лариса Николаевна, Министр национальной политики Удмуртской республики,
  • Михалева Евгения Абрамовна, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,
  • Бережкова Софья Борисовна, советник информационно-аналитического отдела Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России;

ФГБУ "Дом народов России" учрежден с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Серия мероприятий с обсуждением лучших практик призвана создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий России и других некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты для сплочения народов России через знакомство с культурой и обычаями каждого.

Запись мероприятий будет доступна на сайте в разделе "Программа Возрастная категория 16+".

О ФГБУ "Дом народов России"

Дом народов России – бюджетное учреждение, учрежденное Федеральным агентством по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения в необходимых случаях национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.

Идея создания подобного учреждения, которое объединило бы под одной крышей все Федеральные национально-культурные автономии России и дало бы им возможность полноценной масштабной работы, высказывалась неоднократно с момента появления Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.

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