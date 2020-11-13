Дом народов России проведет семинары на тему лучших практик в сфере национальной политики

Москва, 13 ноября. Одиннадцатого ноября ФГБУ "Дом народов России" запускает серию семинаров и вебинаров на тему: "Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики".

Цикл мероприятий необходим для того, чтобы в России были выработаны единые стандарты работы с социальными проектами, а граждане могли перенять опыт успешных практик.

"Мы проанализировали текущий уровень реализации социальных практик и пришли к единому мнению – необходимо выработать единый стандарт подготовки и проведения подобных проектов, для получения большей отдачи от них", - поделился впечатлениями директор Дома народов России Андрей Николаевич Березин.

В конце мероприятия представители ФГБУ "Дом народов России" подведут итоги и отберут лучшие практики в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для их дальнейшего тиражирования.

В качестве экспертов на мероприятиях выступят:

Березин Андрей Николаевич, директор ФГБУ "Дом народов России",

Буранова Лариса Николаевна, Министр национальной политики Удмуртской республики,

Михалева Евгения Абрамовна, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,

Бережкова Софья Борисовна, советник информационно-аналитического отдела Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России;

ФГБУ "Дом народов России" учрежден с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Серия мероприятий с обсуждением лучших практик призвана создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий России и других некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты для сплочения народов России через знакомство с культурой и обычаями каждого.

Запись мероприятий будет доступна на сайте в разделе "Программа Возрастная категория 16+".

О ФГБУ "Дом народов России"

Дом народов России – бюджетное учреждение, учрежденное Федеральным агентством по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения в необходимых случаях национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.

Идея создания подобного учреждения, которое объединило бы под одной крышей все Федеральные национально-культурные автономии России и дало бы им возможность полноценной масштабной работы, высказывалась неоднократно с момента появления Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.

Категория 16+.