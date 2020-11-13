Представители ФНКА России обсудили развитие соцпроектов на марафоне

Москва, 13 ноября. Представители большинства ФНКА России и общественных организаций обсудили развитие социальных проектов в рамках первого в стране информационно-консультационного марафона.

Более 50 участников пришли к общему соглашению и дальше оказывать содействие общественным организациям в вопросе сохранения национальных культур и традиций в рамках реализации государственной национальной политики. Также на мероприятии ФГБУ "Дом народов России" подписал Соглашение о сотрудничестве с ФНКА Чувашей России, Конгрессом поляков в России, ФНКА Ногайцев России, Общероссийским объединением корейцев о совместной подготовке и реализации проектов, направленных на создание условий сохранения, возрождения и развития национальных культур и реализации национально-культурных прав граждан РФ.

"Наши коллеги из общественных организаций провели колоссальную работу по созданию условий для развития культуры и национально-культурных отношений. Для усиления эффекта от социальных проектов, мы решили провести анализ текущего положения дел и выработать единый стандарт для их реализации, чтобы добиться больших результатов в этом направлении", - поделился впечатлениями директор Дома народов России Андрей Николаевич Березин.

Директор Дома народов России на стратегической сессии затронул вопрос практического взаимодействия ФГБУ "Дом народов России" с ФНКА России по текущим соглашениям о сотрудничестве и различные варианты взаимодействия по популяризации в широких кругах традиций и культурного наследия народностей Российской Федерации. Представители ФГБУ "Дом народов России" договорились с членами ФНКА России совместно выстроить процесс подготовки и создания общего календаря мероприятий на 2021 год.

В условиях пандемии коронавируса заметно вырос спрос на внутренний туризм. Граждане России в нынешнем году стали чаще посещать курорты внутри страны, больше интересоваться национальным колоритом, этноподворьями, этнопарками и этническими сувенирами, произведёнными руками ремесленников. Для закрепления этого успеха и формирования у россиян устойчивого благоприятного мнение об отдыхе на территории собственной страны, ФГБУ "Дом народов России" совместно с ФАДН России приняли решение совместными усилиями реализовывать социальные проекты, направленные на популяризацию различных регионов и привлечение внимания к многонациональной культуре нашей страны.

Запись мероприятия доступна на сайте в разделе "Программа Возрастная категория 16+".

О ФГБУ "Дом народов России"

Дом народов России – бюджетное учреждение, учрежденное Федеральным агентством по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения в необходимых случаях национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.

Идея создания подобного учреждения, которое объединило бы под одной крышей все Федеральные национально-культурные автономии России и дало бы им возможность полноценной масштабной работы, высказывалась неоднократно с момента появления Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.

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