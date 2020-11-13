Ведущие российские компании запустили карьерный акселератор для московских школьников

Москва, 13 ноября. Несмотря на переход московских школьников на дистанционное обучение, ведущие российские компании стараются уже сейчас запустить карьерные программы для учеников, чтобы они могли пройти стажировки в таких корпорациях, как "Яндекс" и "Союзмультфильм" уже в следующем году. В Москве запущен карьерный акселератор для поколения Z "Грань" (14+). Проект поддержали АНО "Развитие человеческого капитала" и такие компании, как "Яндекс", КБ Стрелка, МШУ "Сколково", "Союзмультфильм", "ТехноНИКОЛЬ", "Сбер" и другие крупные работодатели.

На данный момент в проекте принимают участие 16 тыс. школьников.

"Акселератор знакомит юных участников с развивающимися индустриями: урбан, IT, креатив, бизнес, новая промышленность и сервис, а также помогает в игровой форме начать карьеру в желаемом направлении", - сообщили организаторы.

Участники проекта "Грань" проходят три этапа:

профориентационный онлайн-марафон для освоения общих навыков;

воркшопы от лидеров индустрий 36 профессий;

финальное мероприятие с награждением и подарками, а также розыгрышем стажировок и менторских сессий от представителей компаний, поддерживающих проект.

На протяжении всего проекта организаторы регулярно проводят мастер-классы, где школьники могут узнать о карьерных возможностях в выбранной индустрии, познакомиться с критериями отбора кандидатов на стажировку и на практике освоить необходимые навыки для успешного старта в карьере.

Пройти карьерный акселератор "Грань" можно на сайте.

На прошлой неделе на территории Технограда в Москве состоялась презентация карьерного акселератора для поколения Z "Грань". В рамках презентации проекта прошел круглый стол "Карьера для поколения Z", в котором приняли участие подростки — лидеры профориентационного квеста по своим направлениям и представители востребованных индустрий: Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу "Яндекс"; Юлиана Слащева, председатель правления киностудии "Союзмультфильм"; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково"; Ирина Новикова, HR-директор КБ Стрелка и Евгений Войлов, вице-президент корпорации "ТехноНИКОЛЬ". Эксперты обсудили тренды по привлечению поколения Z на стажировки и работу и высказали свои прогнозы о том, как будут развиваться индустрии, какие профессии и навыки будут наиболее востребованы.