Пожар произошел в здании "Ленинградского электромеханического завода" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Площадь пожара, который произошел в пятницу на заводе в Красносельском районе Санкт-Петербурга, возросла до 1 200 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"Площадь пожара увеличилась до 1 200 кв. м. В производственном здании происходит горение на третьем и четвертом этажах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 21:25 пожару присвоен повышенный ранг №4. Для тушения пожара привлечен пожарный поезд.

Сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Петергофское шоссе, дом 73 поступило в 19:39 мск. В тушении участвуют 102 человека и 31 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данному адресу расположен "Ленинградский Электромеханический завод" (ЛЭМЗ), который ведет свою историю с 1913 года и разрабатывает и производит приборы учета электроэнергии, а также другие производства и фирмы.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с пожаром. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины возгорания, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

В новость внесены изменения (22:05 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.