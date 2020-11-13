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СМИ: в Монреале десятки людей могли быть взяты в заложники

Идет полицейская операция

ОТТАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит спецоперацию в Монреале. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBС.

Не исключено, что десятки людей могли быть взяты в заложники в канадском офисе игровой студии Ubisoft. Спецоперация проходит на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Полиция просит население не ходить в этот район города.

Сообщается о большом количестве полицейских машин и сотрудников правоохранительных органов в районе происшествия. На место прибыли броневики со спецназом.

 

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