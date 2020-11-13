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Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге локализовали

Общая площадь возгорания составляет 1 200 кв. м

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:20 пожар локализован на третьем этаже на площади 600 кв. м и четвертом этаже - 600 кв. м", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в здании "Ленинградского Электромеханического завода" (ЛЭМЗ), который ведет свою историю с 1913 года и разрабатывает и производит приборы учета электроэнергии, возник пожар.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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РоссияСанкт-Петербург
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