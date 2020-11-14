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Полицейские проводят проверку после избиения в Москве бойца Сергея Харитонова

Источник в правоохранительных органах сообщил, что напавший скрылся с места преступления, ведется его розыск

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московские полицейские начали проверку в связи с избиением российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный напал на российского бойца Сергея Харитонова. По предварительной информации, у нападавшего при себе был кастет. По данному факту полицейские начали проверку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут розыск неизвестного, который сразу после нападения скрылся.

7 ноября 40-летний Харитонов победил британца Оли Томпсона на турнире организации Parus в Дубае. Он имеет на своем счету 29 побед в смешанных единоборствах, семь поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. Харитонов действующий боец Bellator.

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