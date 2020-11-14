Тропический шторм "Йота" образовался в Карибском море

ТАСС, 14 ноября. Тропический шторм "Йота" сформировался в Карибском море 13 ноября. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет около 17,9 м/с. На данный момент "Йота" двигается в юго-западном направлении со скоростью примерно 4,8 км/ч.

Как сообщают метеорологи, шторм может угрожать побережьям Гондураса и Никарагуа.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.