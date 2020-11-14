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Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Петербурге

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

ТАСС, 14 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на Петергофском шоссе, 73, поступило в 19:39 мск. Огнем было охвачено здание "Ленинградского электромеханического завода", который разрабатывает и производит приборы учета электроэнергии. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров на третьем и четвертом этажах. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.

По факту пожара прокуратура Красносельского района Петербурга организовала проверку.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Данных о разрушениях и пострадавших нет
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