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Reuters: в двух городах эфиопского штата Амхара произошли взрывы

Данных о разрушениях и пострадавших нет

ТАСС, 14 ноября. Два взрыва прогремели в городах Гондэр и Бахр-Дар на территории эфиопского штата Амхара. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не приводятся.

Амхара граничит со штатом Тыграй, где с 4 ноября федеральные войска Эфиопии ведут с упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя. Штат Афар находится к востоку от Тыграя.

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