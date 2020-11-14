Reuters: власти Эфиопии расследуют массовое убийство мирных жителей штата Тыграй

ТАСС, 14 ноября. Эфиопская комиссия по правам человека изучает данные правозащитников о гибели множества гражданских лиц в штате Тыграй, где ведутся боевые действия. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, группа сотрудников комиссии отправится в регион для проведения расследования.

В четверг неправительственная организация Amnesty International ("Международная амнистия") заявила о наличии свидетельств убийства большого числа (предположительно, сотен) мирных жителей в городе Май-Кадра в ночь на 9 ноября. При этом не указывается, кого именно подозревают в совершении нападений.

В пятницу специальный советник ООН по предупреждению геноцида Прамила Паттен и специальный советник по вопросам концепции "Ответственность за защиту" Карен Смит в совместном заявлении выразили обеспокоенность "сообщениями об эскалации межэтнической напряженности в Эфиопии и недавних военных столкновениях в районе Тыграй, в результате которых, как утверждается, было убито много мирных жителей".

С 4 ноября федеральные войска страны ведут упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Власти восстановили контроль над важным аэропортом города Хумера, районами Майдали, Данша, Бейкер и Лигуди, а также над шоссе Хумера - Судан. Министр обороны Канеа Ядета заявил 11 ноября, что целью проводимой Силами национальной обороны Эфиопии наступательной операции в штате Тыграй является полный разгром группировки НФОТ, которая угрожает государственному суверенитету страны.