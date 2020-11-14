Дело о мошенничестве возбудили после выявления хищения на авиазаводе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников ОАО "325 Авиационный ремонтный завод", где прокурорская проверка выявила хищения бюджетных средств в ходе исполнения контракта на ремонт самолетов Ан-72. Об этом в субботу сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.

"По результатам проведенной военной прокуратурой гарнизона Ростов-на-Дону проверки исполнения законодательства в сфере реализации государственных контрактов установлены обстоятельства хищения работниками ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" бюджетных денежных средств в ходе исполнения государственного контракта на ремонт самолетов Ан-72", - сообщили в военной прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки сотрудники военного следственного отдела СК России по Ростовскому гарнизону возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").