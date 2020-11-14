В Москве задержали одного участника драки, в которой избили бойца Харитонова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции одного участника драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данному факту началась проверка.

"13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта ОК "Лужники". Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В пятницу стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Боец был госпитализирован, в субботу он будет прооперирован. По факту драки Харитонов написал объяснение и заявление в полицию.