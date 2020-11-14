В Москве задержали мужчину за ложное сообщение об угрозе взрыва в кафе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении об угрозе взрыва в одном из кафе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на улице Раменки готовится противоправное деяние. В ходе проверки кафе, а также близлежащей территории, предметов, которые могли бы представлять опасность для окружающих, обнаружено не было.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС сообщили, что с начала этого года выявлены свыше 460 человек, оставивших ложные сообщения об угрозах взрыва. Отмечалось, что это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.