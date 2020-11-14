Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар, который произошел в производственном здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"В 06:00 мск пожар ликвидирован. В производственном здании происходило горение на третьем этаже на площади 600 кв. метров и четвертом этаже на площади 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на Петергофском шоссе, 73, поступило в пятницу в 19:39 мск. Огнем было охвачено здание бывшего "Ленинградского электромеханического завода". Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К ликвидации были привлечены от МЧС: 25 единиц техники и 92 человека личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины возгорания, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.