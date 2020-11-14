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В Волгоградской области пациента с COVID-19 нашли мертвым с ножевым ранением

В комитете здравоохранения региона сообщили, что смерть пожилого мужчины не носила насильственного характера

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Пациент найден мертвым в палате инфекционного отделения в Светлоярской центральной районной больнице (ЦРБ), сообщили ТАСС в субботу в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Сегодня в 4:05 мск в Светлоярской ЦРБ в палате обнаружен мертвый мужчина 87 лет, который находился на лечении, с ножевым ранением груди, в работающей кислородной маске", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что смерть пациента не носила насильственного характера.

Пациент находился на лечении с 29 октября. В том числе в отделении реанимации с 9 по 11 ноября. Его состояние стабилизировалось. Никаких психических отклонений у него не было.

В комитете облздрава также подтвердили, что Светлоярская ЦРБ была перепрофилирована под ковид-госпиталь.

Следователи проводят проверку, чтобы решить вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела по факту произошедшего. "По этому факту проводится процессуальная проверка", - сказала ТАСС представитель следственного управления Следственного комитета России по региону.

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