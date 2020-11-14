Заседание суда по избранию меры пресечения мэру Томска проходит без слушателей

Заседание началось около 17:30 по местному времени (13:30 мск). Кляйн участвует в заседании очно. У здания суда собрались несколько десятков депутатов гордумы, чиновников мэрии и горожан, поддерживающих градоначальника. Они собирают подписи под ходатайством об избрании Кляйну меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Кляйн был задержан в пятницу утром сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального управления ФСБ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Следствие ходатайствует о заключении чиновника под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился с заявлением в мэрию, чтобы изменить статус земли около завода под строительство жилых домов, чем причинил ему ущерб.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов - с 1997 по 2013 год - Кляйн был депутатом Томской областной думы.