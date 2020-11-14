Суд отправил под домашний арест замглавы нижегородского ГУ ФСИН по делу о мошенничестве

ТАСС, 14 ноября. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области, подозреваемому в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в субботу в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Он отправлен под домашний арест", - отметили в пресс-службе.

Заместитель начальника ГУ ФСИН и главный инженер управления были задержаны в пятницу по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемые, один из которых на тот момент исполнял обязанности начальника отдела ГУ ФСИН, обманом получили от руководства одной из нижегородских колоний 80 тыс. рублей. Деньги якобы предназначались для дальнейшей передачи их сотрудникам ФСИН в качестве благодарности за выделенные ранее средства, на которые была приобретена техника и оборудование для колонии. Подозреваемые распорядились средствами по своему усмотрению.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела о превышении полномочий в отношение ряда руководителей ГУ ФСИН по региону. В июле по делу о превышении должностных полномочий были задержаны замначальника ведомства Евгений Сычев, начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, а позднее - главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. В сентябре был задержан замначальника ГУ ФСИН Виталий Гудков.