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Йеменский студент одного из вузов Волгограда подозревается в покушении на убийство земляка

По данным следствия, он ударил пострадавшего молотком по голове. Молодого человека госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Студент одного из волгоградских вузов, который является гражданином Йемена, подозревается в покушении на убийство другого студента, также гражданина Йемена, сообщила ТАСС в субботу заместитель руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области Альбина Мальсагова.

"В четверг вечером студент одного из вузов Волгограда позвал к себе в комнату общежития другого студента и ударил его молотком по голове. Оба студенты - граждане Йемена. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Состояние пострадавшего, как говорят врачи, стабильно тяжелое, ему проведена трепанация черепа", - сказала Мальсагова.

Она уточнила, что напавший на своего земляка задержан в качестве подозреваемого и находится под стражей. "Обвинение ему пока не предъявлено, скорее всего, меру пресечения суд изберет в понедельник", - уточнила собеседница агентства.

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