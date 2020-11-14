Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о превышении полномочий

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца мэра города Ивана Кляйна, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Свою вину Кляйн не признал.

Судебное заседание прошло без слушателей и посторонних лиц из-за мер противоэпидемиологического характера. Защита попросила допустить в судебное заседание депутатов гордумы, главного редактора местной газеты и директора НИИ для личного поручительства. Суд удовлетворил ходатайство.

Во время заседания у здания суда собрались несколько десятков депутатов Гордумы, чиновников мэрии и горожан, поддерживающих градоначальника. Они собирали подписи под ходатайством об избрании Кляйну меры пресечения, не связанной с лишением свободы.