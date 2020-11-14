В Подмосковье произошел пожар в жилом доме

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Площадь пожара, который охватил жилой дом в Красноармейске, выросла почти в два раза - с 600 кв. м до 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар распространился на второй этаж жилого дома. В данный момент площадь составляет 1 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что распространению огня способствуют деревянные перекрытия. Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 1 000 кв. м. Продолжается тушение", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел по адресу: Заречный тупик, дом 4. Ранее сообщалось, что горят кровля и чердак двухэтажного жилого дома. Пожару присвоили второй ранг сложности.

По данным источника, дом кирпичный с деревянными перекрытиями, его общая площадь около 3 500 кв. м.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС ТАСС уточнили, что информация о возгорании поступила в 20:04 мск. "По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 66 человек и 18 единиц техники", - сказали в главке.

В новость внесены изменения (21:41 мск) - добавлены подробности об увеличении площади возгорания.