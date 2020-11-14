В отношении бойца Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Москве.