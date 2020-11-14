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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

В отношении бойца Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым

Дела в отношении Адама Яндиева возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

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"По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.

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РоссияКонфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым