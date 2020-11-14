СМИ: в Гвинейском заливе пираты похитили с борта судна 14 моряков

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Пираты захватили в Гвинейском заливе 14 заложников с судна для перевозки тяжелых грузов ZHEN HUA 7, шедшего под флагом Либерии. Об этом сообщил в субботу специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Пираты атаковали судно 13 ноября в 78 морских милях к северо-западу от города Сан-Томе, столицы африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи. Им удалось высадиться на борт. Похищены 14 членов экипажа из 27. Все захваченные пиратами являются гражданами КНР, отмечает портал. Судно, которым владеет компания со штаб-квартирой в Шанхае, движется в сопровождении корабля ВМС Италии "Федерико Мартиненго" в порт Сан-Томе.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. По данным Международного морского бюро (IMB), за первые девять месяцев текущего года в Гвинейском заливе в заложники пиратами были захвачены с бортов судов 80 моряков, или 95% от общего количества похищенных на море людей.