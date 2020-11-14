В Москве Gelandewagen выехал на встречку и врезался в легковушку Skoda

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Водитель Gelandewagen выехал на полосу встречного движения на юго-востоке Москвы, где столкнулся с автомобилем Skoda, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ставропольской улице произошло ДТП с участием Gelandewagen, который выехал на встречную полосу движения и врезался в легковую машину Skoda. В результате столкновения пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Факт ДТП подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "В 20:31 на Ставропольской улице в районе дома 13 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Двое пострадавших", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится проверка.