СМИ: автобус с рабочими подорвался на мине в Алеппо

ТАСС, 15 ноября. Автобус, перевозивший рабочих, подорвался в субботу на мине в поселке Миньян к западу от Алеппо - экономической столицы Сирии. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria со ссылкой на полицейские источники.

По их информации, погиб по меньшей мере один сириец. Еще несколько получили ранения, все они доставлены каретами скорой помощи в близлежащую больницу. Пострадавшие работали на местной лесопильне.

Как уточнил телеканал, взрывное устройство было установлено террористами, которые ранее хозяйничали в этом районе. Согласно его сведениям, боевики экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других бандформирований перед тем, как покинуть эту местность, заминировали дороги, земельные участки, сады и постройки.