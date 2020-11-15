В Румынии 10 человек погибли в результате пожара в больнице

БУХАРЕСТ, 15 ноября. /ТАСС/. 10 человек погибли, семеро находятся в критическом состоянии в результате пожара, вспыхнувшего в субботу вечером в отделении анестезии и интенсивной терапии больницы неотложной помощи в румынском городе Пьятра-Нямц (северо-восток страны). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Все пациенты отделения, где находились 16 человек, были больны COVID-19. Пострадавшие, среди которых дежурный врач, получивший ожоги 40% поверхности тела, вывезены в город Яссы. Пожар ликвидирован.

В Пьятра-Нямц прибыл министр здравоохранения Нелу Тэтару, генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и начала расследование обстоятельств возникновения возгорания. В МВД образован кризисный штаб, в заседании которого участвовали премьер-министр Лудовик Орбан и государственный секретарь МВД, глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и патриарх Румынской православной церкви Даниил выразили соболезнования семьям погибших.