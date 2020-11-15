Россиянка Осипова поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время заключения в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянка Богдана Осипова, осужденная и отбывшая в США трехлетний срок по обвинению в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, обратилась с благодарностью ко всем, кто поддерживал ее и оказывал помощь по время судебного процесса и тюремного заключения. Об этом говорится в копии письма, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Вот я и на свободе.... почти. Свобода будет, когда я буду в России в объятьях моих детей. Долгий путь домой однако. Но лучше позже, чем никогда, - говорится в письме. - От души благодарю всех и каждого за участие в этой непростой ситуации, произошедшей со мной, моими детьми, родными и близкими. Благодарю наше правительство, МИД, Марию Владимировну Захарову; уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову; Госдуму, Леонида Эдуардовича Слуцкого; посольство РФ в США, посла РФ Анатолия Ивановича Антонова; консульство РФ в Нью-Йорке; Фонд национальных ценностей, Александра Александровича Малькевича и его команду; Московское бюро по правам человека, Александра Семеновича Брода; международный комитет по защите прав человека, Александра Викторовича Ионова; представителей СМИ, Наташу Славину (ТАСС), Маргариту Симоньян (RT), РИА новости; группы поддержки, Таню Якушеву".

"Слава Богу за всех Вас: добрых, отзывчивых и сострадающих, - подчеркнула Осипова. - Вы навсегда в моем сердце".

Позиция МИД РФ

На брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на снятие всех обвинений с Осиповой после судебного разбирательства в США.

"С удовлетворением восприняли сообщение о том, что 10 ноября гражданка России Богдана Осипова была освобождена из американской тюрьмы, - сказала Захарова. - Сейчас она вышла под залог. Рассчитываем, что по итогу судебного разбирательства по пересмотру приговора с россиянки будут сняты все обвинения и ей дадут возможность вернуться в Россию и воссоединиться с семьей".

Захарова подчеркнула, что МИД РФ продолжает прилагать все необходимые дипломатические усилия для скорейшего возвращения Осиповой, а также для возвращения всех россиян, безосновательно находящихся в США под следствием или приговоренных там к тюремным срокам.

Дело многодетной матери

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито (штат Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

В конце августа текущего года этот вердикт был пересмотрен апелляционным судом, в результате чего Осиповой инкриминировалось лишь похищение собственного ребенка, а остальные статьи были признаны безосновательными. В связи с этим апелляционный суд обязал федеральный окружной суд Канзаса вынести россиянке повторный приговор с обвинениями лишь по одной статье, максимальный срок по которой составляет три года, которые она уже отбыла.

Осипову освободили из тюрьмы 10 ноября. С тех пор в ожидании нового приговора она проживает в Нью-Йорке под надзором судебных исполнителей, соблюдая ряд ограничений и гарантировав присутствие на судебном заседании по повторному приговору, которое пройдет 8 января 2021 года в режиме видеоконференции. В случае нарушения условий освобождения Осипова выплатит залог в размере $25 тыс. - эта сумма числится за ней в виде необеспеченного долга.

У 40-летней Богданы Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области. Судом РФ вывоз детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.