В селе под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли четыре человека

ТАСС, 15 ноября. Четыре человека погибли в пожаре в частном доме в селе Новомихайловке в Новосибирской области, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В ходе разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших", - сказал представитель ведомства. Ранее ведомство сообщало, что при разборе завалов было обнаружено двое погибших.

"В селе Новомихайловке в Коченевском районе в ходе разбора обгоревших конструкций жилого бревенчатого дома пожарные обнаружили два человека без признаков жизни. По предварительным данным, во время пожара в здании могли находиться еще люди. Работа пожарно-спасательных подразделений продолжается", - говорится в сообщении. На месте пожара работают оперативная группа спасателей и психолог МЧС.

В ночь на воскресенье в селе загорелся частный жилой дом. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 188 кв. м. Огнем повреждены жилой дом, пристроенная веранда, а также надворные постройки: баня из бруса, дощатый гараж и дровяник. Соседние жилые дома не пострадали. В тушении пожара был задействован 31 человек и 12 единиц техники.

Как сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, по данному факту проводится проверка. На место выехали следователи и следователи-криминалисты ведомства. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности погибших.

В новость были внесены изменения (09:02 мск) - изменилось число погибших