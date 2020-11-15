В Приангарье нашли человеческие кости после посыпки дорог песком

ТАСС, 15 ноября. Полиция проводит проверку по факту обнаружения человеческих останков при посыпке песком дорог в городе Киренске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

Фотографии человеческих костей после посыпки дорог песком опубликовали в социальных сетях. "Факт такой был, полиция выезжала на место. В рамках проводимой проверки [полиция] даст оценку в контексте административного законодательства организации, обслуживающей дороги, которая делала подсыпку", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, песок брали неподалеку от старого кладбища. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Киренск - старейший из существующих ныне городов Иркутской области, основан в 1630 году. Сейчас в городе проживает около 11 тыс. человек.