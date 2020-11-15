Число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах выросло до 67

ТАСС, 15 ноября. По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По его данным, 12 человек считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 42 погибших и 43 пострадавших.

В совете отметили, что из-за тайфуна повреждены более 25 тыс. домов. Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается на данный момент в более чем $34 млн.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли, шесть пропали без вести.