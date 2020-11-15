{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах выросло до 67

12 человек считаются пропавшими без вести

ТАСС, 15 ноября. По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По его данным, 12 человек считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 42 погибших и 43 пострадавших.

В совете отметили, что из-за тайфуна повреждены более 25 тыс. домов. Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается на данный момент в более чем $34 млн.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли, шесть пропали без вести.

Теги
Филиппины
В Красноярском крае водитель, скрываясь от наряда ГИБДД, врезался в автомобиль Росгвардии
Мужчина и сотрудники УВО получили телесные повреждения
Читать полностью