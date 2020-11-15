Тропический шторм "Йота" стал ураганом

ТАСС, 15 ноября. Тропический шторм "Йота", сформировавшийся в Карибском море, усилился до урагана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По информации метеорологов, скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,3 м/с. В настоящее время он находится в 475 км к востоку от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и движется на запад со скоростью 7 км/ч.

По оценкам метеорологов, "Йота" может достичь побережья Гондураса и Никарагуа.

Атмосферное явление классифицируется как ураган, если скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.