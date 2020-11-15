Неизвестные напали на бывшего главу обанкротившейся компании "ВИМ-Авиа" в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы, по факту его избиения возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября. "Неизвестные нанесли мужчине 1990 года рождения травму головы тяжелым предметом и скрылись. Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, у него диагностированы открытая черепно-мозговая и лицевая травма, перелом челюсти и ряд других повреждений", - сказали в полиции.

Утром в воскресенье телеканал РЕН ТВ сообщил об избиении бывшего гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Андрея Лайко. "Неизвестные проломили голову бейсбольной битой Андрею Лайко на улице Васильцовский Стан в Москве, в результате чего тот госпитализирован в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении телеканала.

В пресс-службе столичной полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о том, что пострадавшим от нападения неизвестных на улице Васильцовский Стан является Лайко. "По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Причинение умышленного вреда здоровью")", - отметили в ГУ МВД.

"ВИМ-Авиа" - бывшая авиакомпания из РФ, базировавшаяся в московском аэропорту Домодедово, она входила в холдинг "ВИМ-Авиа" совместно с авиакомпанией "Русское небо", завершила полеты 15 октября 2017 года из-за крупной финансовой задолженности.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело другого экс-генерального директора "ВИМ-Авиа", Александра Кочнева, и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Они обвиняются в использовании лицами, которые выполняют управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки ее законным интересам, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях.