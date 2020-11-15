Уголовное дело возбудили после смерти четырех человек в пожаре в Челябинской области

ТАСС, 15 ноября. Уголовное дело возбудили после смерти четырех человек, включая ребенка, в пожаре в частном жилом доме в городе Пласта Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в воскресенье.

"Прокуратурой области организована проверка по факту пожара, произошедшего сегодня в частном жилом доме по ул. Увельской в Пласте, в результате которого погибли 39-летняя хозяйка дома, ее 9-летняя дочь и двое взрослых мужчин. Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что на место происшествия выехал прокурор города Пласта Серей Букреев. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России ранее сообщали, что в 06:05 (04:05 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме города Пласта. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило активное горение кровли и надворных построек. Площадь пожара составила 150 кв. м, в результате ЧП погибли четыре человека, в том числе, ребенок. Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.