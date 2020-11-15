В Подмосковье из-за пожара эвакуировали 50 постояльцев дома престарелых

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Постояльцы дома престарелых в Щелковском районе Подмосковья эвакуированы из-за пожара, среди них есть лежачие пациенты. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

Пожар возник утром в деревне Супонево в частном пансионате для пожилых. "В ванной комнате на мансардном этаже трехэтажного здания загорелась пластиковая обшивка стен и потолка. Из-за задымления эвакуированы 60 человек, в их числе 10 работников и 50 постояльцев, восемь из них лежачие пациенты", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет.

На данный момент пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Источник уточнил, что здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пункт охраны, что позволило не допустить тяжелых последствий.