СК начал проверку сообщений об отравлении школьников в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Региональное следственное управление СК начало проверку по сообщениям о массовом отравлении школьников в Калининграде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления.

В субботу пользователи социальных сетей сообщили об отравлении учащихся городской школы номер 11 после посещения школьной столовой. "Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка. В настоящее время имеются сведения об обращении за медицинской помощью семи школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит (заболевание системы пищеварения), у седьмого - ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователями с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора произведен осмотр школьной столовой, изъяты необходимы образцы, которые направлены на исследование.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что после обращения за медицинской помощью семи учащихся школы номер 11 в Калининграде "организовано эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия". В ведомстве уточнили, что у обратившихся к медикам школьников преимущественно отмечены признаки гастроэнтерита - рвота, тошнота. Окончательный диагноз будет поставлен по итогам лабораторных исследований.

Для выяснения причин произошедшего взяты суточные пробы сырья, продуктов, воды, смывов в пищеблоке. Обследованы его работники. Школе выдано предписание о временной приостановке работы, проведении дезинфекции столовой, пищеблока, классов, в мест общего пользования. Ситуация взята ведомством под контроль.

Организацией питания школьников в школе номер 11 в Калининграде, по данным регионального управления Роспотребнадзора, занимается ООО "Регент школьное питание".

В новость были внесены изменения (12:08 мск) - добавлены подробности