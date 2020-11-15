Машину, упавшую в пруд с моста в московском поселке Внуково, извлекли из воды

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Легковая машина, которая упала с моста в Пыхтинский пруд в Москве, извлечена из воды. Судьба водителя неизвестна, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"В данный момент легковую машину, упавшую в пруд на 1-й Рейсовой улице в районе Пыхтинского моста, достали из пруда. Водителя в автомобиле нет, его судьба неизвестна", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, по предварительной информации, водитель не справился с управлением в связи с чем и произошло ЧП.

В 05:45 на 1-й Рейсовой улице в районе дома 20 легковая машина упала в воду с моста. По данным источника ТАСС, в салоне машины могли находиться два человека.