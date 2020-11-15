Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек в пожаре в селе под Новосибирском

ТАСС, 15 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе одного ребенка, в пожаре в частном доме в селе Новомихайловка в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Новосибирской области.

"При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета совместно с представителями МЧС осматривают место пожара, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.

В ночь на воскресенье в селе загорелся частный жилой дом. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 188 кв. м. Огнем повреждены жилой дом, пристроенная веранда и надворные постройки. Соседние жилые дома не пострадали. В тушении пожара был задействован 31 человек и 12 единиц техники.