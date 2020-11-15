Бывший офицер, давший показания на экс-замглавы Росгвардии, заключил сделку со следствием

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин заключил сделку со следствием и дал показания на экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко. Как уточнил ТАСС источник, у Прокудина взято обязательство о явке.

В отношении генерала избрана аналогичная мера пресечения, он подозревается в мошенничестве с квартирой в подмосковной Балашихе в доме для военнослужащих. "В рамках заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Прокудин дал признательные показания, а также показания на Милейко. Им обоим избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с 2011 по 2012 год супруга Милейко незаконно получила по заниженной стоимости в Дзержинском микрорайоне Балашихи нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие настаивает, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице экс-замглавы Росгвардии.

Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания и заключивший сделку со следствием офицер таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него расследуется более десяти эпизодов хищения. Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он состоял уже в другой должности, которая не предусматривала подчиненности Прокудина генералу.

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие также проверяет Милейко на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как глава тыла ведомства. Как ранее информировал ТАСС источник, к делу экс-замглавы Росгвардии подключилась военная контрразведка ФСБ. Другой источник уточнил агентству, что следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Московский гарнизонный военный суд 5 ноября признал его возбуждение законным. На заседании генерал отметил, что заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.