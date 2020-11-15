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Следователи в Краснодарском крае проверяют обстоятельства гибели четырех человек в пожарах

Возгорания произошли в Красноармейском, Кореновском, Абинском и Лабинском районах

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае организовали проведение проверок после гибели четырех человек в результате произошедших за сутки четырех пожаров, которые могли быть вызваны неосторожным обращением с огнем, сообщили журналистам в воскресенье в региональном управлении СК.

"Следователи территориальных следственных отделов выясняют обстоятельства гибели граждан в результате пожаров в четырех районах края. По предварительным данным, во всех случаях причиной возгораний в жилищах могло явиться неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении", - говорится в сообщении ведомства, уточняется, что погибли четыре человека.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам уточнили, что возгорания произошли в Красноармейском, Кореновском и Абинском районах, там горели дома, в Лабинском районе сгорел автомобиль.

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РоссияКраснодарский край
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