В Москве задержали подозреваемого в нападении на экс-главу компании "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в нападении на бывшего главу обанкротившейся компании "ВИМ-Авиа". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в нападении участвовали два человека, один подозреваемый в настоящее время задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщали, что мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы, по факту его избиения возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Причинение умышленного вреда здоровью").

Утром в воскресенье телеканал РЕН ТВ сообщил об избиении бывшего гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Андрея Лайко. "Неизвестные проломили голову бейсбольной битой Андрею Лайко на улице Васильцовский Стан в Москве, в результате чего тот госпитализирован в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении телеканала.

"ВИМ-Авиа" - бывшая авиакомпания из РФ, базировавшаяся в московском аэропорту Домодедово, она входила в холдинг "ВИМ-Авиа" совместно с авиакомпанией "Русское небо", завершила полеты 15 октября 2017 года из-за крупной финансовой задолженности.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело другого экс-гендиректора "ВИМ-Авиа", Александра Кочнева, и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Они обвиняются в использовании лицами, которые выполняют управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки ее законным интересам, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях.