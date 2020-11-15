Источник: на главу администрации Волгодонска возбудили дело о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на главу администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело на главу администрации Волгодонска Мельникова возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области у подозреваемого проведен обыск", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.