УФСИН проверяет обстоятельства смерти осужденного в колонии № 1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Один из осужденных в воскресенье найден мертвым на территории колонии № 1 (ИК-1) Ярославля, управление ФСИН по Ярославской области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону.

"15 ноября территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался. В настоящий момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-службе.

Видеозаписи из исправительной колонии, а также другие материалы направят в правоохранительные органы.