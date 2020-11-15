Двое пострадали при пожаре в доме в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Ставрополе, двое мужчин пострадали, они госпитализированы с ожогами. Эвакуировано около 40 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу ул. Пригородная, 235/2. По предварительным данным, имеются пострадавшие. Дом одноподъездный, шестиэтажный, негазифицированный. Горят два жилых помещения на первом этаже общей площадью 70 кв. м. Эвакуировано порядка 40 человек. В 14:11 локализация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.