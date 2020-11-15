СМИ: сильный пожар вспыхнул в построенной в 1670 году мечети в Стамбуле

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в старинной стамбульской мечети Ваникёй, сообщает газета Sabah.

По данным издания, историческая постройка расположена в районе Ускюдар. Большое число пожарных расчетов задействовано в тушении пожара.

Причины возгорания не уточняются, однако Sabah пишет о серьезном ущербе мечети.

Находящаяся на берегу пролива Босфор и практически полностью сделанная из дерева мечеть Ваникёй была построена в 1670 году. До сегодняшнего дня она была открыта для совершения поклонений.