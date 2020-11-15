В Ставрополе ликвидировали пожар в многоквартирном доме

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Ставрополе, где в результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе краевого управления ГУ МЧС.

"В 15:05 [время совпадает с московским] [объявлена] ликвидация пожара", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС журналистам сообщили, что возгорание произошло в воскресенье днем в шестиэтажном одноподъездном доме на улице Пригородной на окраине города. Здание не газифицировано, однако, по данным источника ТАСС, причиной возгорания мог стать хлопок газа в баллоне в одной из квартир.

В результате пожара повреждены две квартиры на первом этаже дома, эвакуированы 200 человек. Двое пострадавших госпитализированы с термическими ожогами. Администрация города решает вопрос размещения эвакуированных жителей дома.