Двое подростков погибли в ДТП под Шатурой

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Автоавария с участием легкового автомобиля произошла под Шатурой в Московской области, в результате погибли двое подростков. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В деревне Русановская под Шатурой легковой автомобиль на большой скорости вылетел в кювет, в результате погибли двое подростков", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД Московской области ТАСС подтвердили факт инцидента. "Автомобиль Volkswagen вылетел в кювет на съезде с дороги на трассе Куровское - Шатура, в результате два человека погибли и еще двое пострадали", - сообщили в полиции.